ماذا فعلت أسرة المؤرخ قاسم عبده قاسم بمكتبته بعد رحيله؟

بعد رحلة عطاء ممتدة رحل الدكتور قاسم عبده قاسم عن عمر ناهز 79 سنة (26 مايو 1942م - 26 سبتمبر 2021) المؤرخ والمترجم، وأستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب من مواليد القاهرة، والذى أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الأصلية والترجمات.

منذ رحيل المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم، ماذا فعلت أسرته بمكتبته ومخطوطاته؛ وهو ما كشفت عنه زوجته الدكتور مني كامل العيسوى فى حديثها لـ«الدستور».

قالت الدكتورة منى كامل العيسوى، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة، زوجة المؤرخ المصرى الكبير قاسم عبده قاسم، إن مكتبته لم يوص بإهدائها حتى وفاته، مشيرة إلى أنها ستدرس هذا الأمر مع الأسرة خلال الفترة القادمة وما إذا كان ستهدى المكتبة لكلية الآداب بجامعة القاهرة حتى يستفيد منها تلاميذه.

وبسؤالها عن هل ترك المؤرخ المصرى الراحل أياً من مخطوطات مؤلفات لم ينجزها حتى وفاته؟، قالت الدكتورة منى العيسوى، إن المؤرخ قاسم عبده قاسم بسبب ظروفه الصحية غير المستقرة خلال السنوات الثلاث الماضة لم يترك ايا من المخطوطات لمؤلفات جديدة، وأن كل ما فعله هو إعادة طباعة كتاب كان قد ترجمه بعنوان «الخطر الاسلامى ..خرافة أم حقيقة؟»، من تأليف جون إسبوزيتو وصدر عن المركز القومي للترجمة، 2010، حتى أعادت دار العين للنشر طبعه مرة ثانية قبل رحيله.

من أبرز مؤلفات المؤرخ الراحل قاسم عبده قاسم: «أهل الذمة في مصر الوسطى، القاهرة، عام 1977، النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، 1987طبعة دار عين، القاهرة 2012م، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث بالاشتراك د أحمد الهواري مع القاهرة، عام 1979».

الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، دار عين للدراسات والبحوث 2009م، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك، ط3، القاهرة، عام 1983، رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية، القاهرة، عام 1987، ماهية الحروب الصليبية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990.

عدة طبعات في الكويت (ذات السلاسل) والقاهرة (دار عين)، اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني، القاهرة، عام 1993، بين الأدب والتاريخ، القاهرة، عام 1986.