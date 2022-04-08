السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ماذا فعلت أسرة المؤرخ قاسم عبده قاسم بمكتبته بعد رحيله؟

المؤرخ قاسم عبده
المؤرخ قاسم عبده قاسم

بعد رحلة عطاء ممتدة رحل الدكتور قاسم عبده قاسم عن عمر ناهز 79 سنة (26 مايو 1942م - 26 سبتمبر 2021) المؤرخ والمترجم، وأستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب من مواليد القاهرة، والذى أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الأصلية والترجمات.

منذ رحيل المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم، ماذا فعلت أسرته بمكتبته ومخطوطاته؛ وهو ما كشفت عنه زوجته الدكتور مني كامل العيسوى فى حديثها لـ«الدستور».

قالت الدكتورة منى كامل العيسوى، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة، زوجة المؤرخ المصرى الكبير قاسم عبده قاسم، إن مكتبته لم يوص بإهدائها حتى وفاته، مشيرة إلى أنها ستدرس هذا الأمر مع الأسرة خلال الفترة القادمة وما إذا كان ستهدى المكتبة لكلية الآداب بجامعة القاهرة حتى يستفيد منها تلاميذه.

وبسؤالها عن هل ترك المؤرخ المصرى الراحل أياً من مخطوطات مؤلفات لم ينجزها حتى وفاته؟، قالت الدكتورة منى العيسوى، إن المؤرخ قاسم عبده قاسم بسبب ظروفه الصحية غير المستقرة خلال السنوات الثلاث الماضة لم يترك ايا من المخطوطات لمؤلفات جديدة، وأن كل ما فعله هو إعادة طباعة كتاب كان قد ترجمه بعنوان «الخطر الاسلامى ..خرافة أم حقيقة؟»، من تأليف جون إسبوزيتو وصدر عن المركز القومي للترجمة، 2010، حتى أعادت دار العين للنشر طبعه مرة ثانية قبل رحيله.

من أبرز مؤلفات المؤرخ الراحل قاسم عبده قاسم: «أهل الذمة في مصر الوسطى، القاهرة، عام 1977، النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، 1987طبعة دار عين، القاهرة 2012م، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث بالاشتراك د أحمد الهواري مع القاهرة، عام 1979».

الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، دار عين للدراسات والبحوث 2009م، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك، ط3، القاهرة، عام 1983، رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية، القاهرة، عام 1987، ماهية الحروب الصليبية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990. 

عدة طبعات في الكويت (ذات السلاسل) والقاهرة (دار عين)، اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني، القاهرة، عام 1993، بين الأدب والتاريخ، القاهرة، عام 1986.

قاسم عبده منى كامل العيسوى كلية الأداب الخطر الاسلامى أهل الذمة في مصر الوسطى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة وفاة فييرا مدرب الزمالك السابق

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»