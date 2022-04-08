بحضور رئيس الطائفة.. الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تقيم حفل «إفطار المحبة» غدا

تقيم الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر حفل إفطار المحبة، غدا السبت، تحت شعار "فى حب الله والوطن"، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وبدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر.

ويشارك في الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

وكانت قد نظمت الكنيسة الإنجيلية بقنا، اليوم الجمعة، مائدة لإفطار الصائمين بمدينة قنا، جمعت بين المسلمين والمسيحين لتعبر عن المودة والترابط بين أبناء المحافظة.

حضر مائدة الإفطار، القس خالد وجيه، راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا، وقرابة 70 من المسلمين، والذين أعربوا عن سعادتهم، بموقف الكنيسة الإنجيلية بقنا، لمشاركة المسلمين أفراحهم بحلول شهر رمضان، والجلوس على مائدة إفطار واحدة، كنوع من التآخي والحب، إذ يعيش الجميع في مصر في أمن وآمان.

وحضر المائدة التي أقيمت في وسط منطقة شارع التحرير بنجع حمادي، القمص لوقا، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس، إلي جانب وفد كنسي وقبطي بنجع حمادي، فضلًا عن حضور العشرات من أهالي المدينة وعمال النظافة والجهات التنفيذية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.



وأكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

