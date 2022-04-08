الاختيار 3 الحلقة 7.. «مرسي» يغض الطرف عن دماء شهداء الاتحادية

شهدت الحلقة السابعة من الاختيار 3، أحداث مذبحة الاتحادية التي قادها خيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان الارهابية آنذاك، بتصريح من الرئيس المعزول مُحَمَّدْ مرسي، إذ اعتصم آلاف من المعارضة في خيام عند جدران قصر الاتحادية.

واختتمت الحلقة بخطاب مرسي من أمام قصر الاتحادية، والذي ألقاه في الثامن ديسمبر 2021، ليبرأ الإخوان، وحاول توظيف المذبحة لادعاء المظلومية والتعجيل من إقرار الإعلان الدستوري المكمل.

وجاء نص الخطاب كالتالي: «الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، لن استخدم سلطة منفردة في الشأن العام، الإعلان الدستوري حرك اعتراضات سياسية وقانونية وهذا أمر مقبول وتحصين القرارات لم يقصد به منع القضاء من ممارسة حقه»

وحاول كسب المعارضة لصفه قائلًا: «المادة السادسة من الإعلان الدستوري كانت لحماية الوطن وأمنه ، فأنا لست مُصّرا على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري».

المسلسل يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

«الاختيار 3»

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض الاختيار 3 يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.