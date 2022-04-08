الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاختيار 3 الحلقة 7| اللحظات الأخيرة لاستشهاد الحسيني أبو ضيف على يد الإخوان

لحظة استشهاد الزميل
لحظة استشهاد الزميل حسيني أبو ضيف الاختيار3

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 اللحظات الأخيرة للشهيد الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف، شهيد أحداث الاتحادية، والقائم بدوره الفنان محمد عبده، خلال تغطيته أحداث الاتحادية حيث تم تسليط ضوء الليزر عليه في إشارة واضحة للتصفية المباشرة وبعد لحظات تم إطلاق النار عليه.

 

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7.. أحداث وفاة الحسيني أبو ضيف

 

وفي ديسمبر 2012 استشهد الحسيني أبو ضيف خلال أحداث الاتحادية بفعل طلقة خرطوش أطلقت على رأسه تسببت في تهتك كامل للجمجمة، ودخل مستشفى الزهراء بمصر الجديدة، قبل أن ينقل إلى مستشفى قصر العيني، في حالة وفاة إكلينيكية، نجمت عن إصابته، ودخوله في غيبوبة تامة استمر فيها لأسبوع كامل.

وأطلق على الحسيني أبو ضيف الشهيد الحي، لمصارعته للوفاة، لكن المستشفى أعلنت عن رحيله في فجر 12 ديسمبر، وذلك بوحدة دكتور شريف مختار للحالات الحرجة بالقصر العيني، وذلك بوحدة دكتور شريف مختار للحالات الحرجة بالقصر العيني.

 

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الاختيار 3 الحلقة 7.. نجاح الضابط زكريا يونس في تجنيد عنصر جديد ضمن خلية مدينة نصر

 

وكانت كلمات الحسيني أبو ضيف الأخيرة  “قبل نزولي للدفاع عن الثورة، وإذا استشهدت لا أطلب منكم سوى إكمال الثورة”، على صفحة الحسيني أبو ضيف الشخصية قبل قتله في أحداث الاتحادية، أثناء تغطيته لمظاهرات القوى الثورية المعارضة للإخوان في 12 ديسمبر 2012.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناول مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 ، جريمة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن الظهور الأول للصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف.

كما عرضت الحلقة نص حوار دار بين السيسي ومرسي، عندما طلب الأخير نزول الجيش للشوارع لردع المظاهرات التي نظمها شباب الثورة ضده، ليرد السيسي بعبارة «الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت».

كما بثت الحلقة السادسة تسريبًا جديدًا لخيرت الشاطر، نائب المرشد في جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يتعود يخطط ويدبّر لحصار المحكمة الدستورية ويتوعد الأجهزة الأمنية.

مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار الجزء الثالث احمد عز الاختيار 3 مسلسل الاختيار الحلقة 7 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 الحسيني أبو ضيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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