الاختيار 3 الحلقة 7.. نجاح الضابط زكريا يونس في تجنيد عنصر جديد ضمن خلية مدينة نصر

أثارت الحلقة السابعة من مسلسل «الاختيار3» حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نجاح الضابط زكريا يونس الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، في تجنيد عنصر جديد ضمن خلية مدينة نصر والتي أسسها الإرهابي كريم أحمد البديوي.

ووثق "الاختيار3" تحركات خلية مدينة نصر لتنفيذ مخططهم الإرهابي خلال فترة حكم جماعة الإخوان مصر من 2012 إلى 2013، بالإضافة إلى جهود جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية لتفكيك الخلية الإرهابية.

وظهر العضو الرئيسي في الخلية الإرهابية المدعو كريم البديوي، خلال الحلقات يخطط مع مجموعته لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة المصرية.

مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.