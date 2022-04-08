الاختيار 3 الحلقة 7.. «الإخوانى لا يتزوج إلا إخوانية».. كيف نظمت الإرهابية مجتمعها الخاص؟

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية الاندماج مع السلطات بشكل كبير، في ظل تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، وهو ما ظهر خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل «الاختيار 3».

وخلال أحد المشاهد ظهر الضابط زكريا الذي يقوم بدوره "كريم عبدالعزيز" وشقيقه يصرح له بزواجه من فتاة تنتمي لعائلة إخوانية، وعلق «زكريا»: «الإخواني زمان مكانش بيتجوز غير إخوانية، لكن دلوقتي بيتجوزوا من بره بيحاولوا يقربوا من دايرتنا».

وكان رد شقيقه عليه «معندوش مانع يجوزني بنته»، وجاء رد الضابط زكريا عليه قائلا: «ويخليك إخوان ليه.. مش عايزني آجي عشان خايف من إيه؟ خايف أطلع أعرف حاجة عن أبوها؟».

مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي.

يعرض الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.