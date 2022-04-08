احتفالا بمرور 1082 عاما على تأسيسه.. مواقف تاريخية لـ«الجامع الأزهر»

يحتفل الأزهر الشريف بمرور 1082 عام على تأسيس الجامع الأزهر، اليوم، والذى يعد أحد أهم مساجد مصر على الإطلاق.

ونرصد في التقرير التالي أهم المواقف التاريخية للجامع الأزهر طوال فترة تأسيسه، ومنها إدانة جرائم الأتراك ضد جرائمهم ضد الأرمن فى عام 1909، وكيف وقف الأزهر الشريف ضد نابليون بونابرت وقت احتلاله مصر؟.