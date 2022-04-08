«الرعاية الصحية» تبرز حزم الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واستهلت "رعاية نيوز" بالإعلان عن أبرز القرارات خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لقيادات الهيئة ومدراء الأفرع، وأبرزها اعتماد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جداول تشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل خلال شهر رمضان المبارك، ويوجه بوضع برنامج للمتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل وبالأخص مرضى السكري طوال شهر رمضان.

وأشارت "رعاية نيوز" إلى تكليف رئيس هيئة الرعاية الصحية، بزيادة الطاقة الاستيعابية لقسم الغسيل الكُلوي بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمرضى، معلنًا عن الموافقة على استكمال التجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات بقيمة 77 مليون جنيه لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وأشارت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، إلى قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية 15 أصل بمحافظة جنوب سيناء وأبرزهم مستشفى رأس سدر ومستشفى شرم الشيخ الدولي، إضافة لمجمع الأقصر الطبي الدولي، بمحافظة الأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ووفقًا لـ "رعاية نيوز"، أعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية خطة اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء ضمن استراتيجية الهيئة للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء Green Hospitals واستعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP 27" بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

وتابعت "رعاية نيوز"، بإبراز مشاركة هيئة الرعاية الصحية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في حضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" و"هيئة تيموس الدولية" لاعتماد المستشفيات للسياحة العلاجية حسب المعايير العالمية.

ولفتت النشرة الدورية، إلى اعتماد مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر كأول مستشفى تابعة للهيئة معتمدة بإقليم جنوب الصعيد وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا، وتسجيل 3 وحدات طب أسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وأشارت "رعاية نيوز" إلى أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة مع بداية شهر رمضان المبارك، وهي مبادرة (رمضانك صحة) للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى السكري بالمحافظات الثلاث للتأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى استمرار فعاليات حملة شامل التوعوية التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت شعار (أنا شامل.. أنا متأمن) للتوعية بخدمات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستكملت، باستمرار فعاليات مبادرة هيئة الرعاية الصحية للكشف عن العيوب الخلقية لقلب الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى 28 يوم من عمر الطفل، بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى تكريم الفائزين فى مبادرة (E-Champion) لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية عن شهر فبراير

واختتمت النشرة، بإشادات السائحين الأجانب بمستوى الخدمة الطبية المتميزة بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وإبراز الخدمات الفندقية بأعلى مستويات الجودة العالمية بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التي تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.