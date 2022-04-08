سفير الصومال يهنئ الأزهر بذكرى تأسيسه: سيظل منارة العلم والإسلام الوسطي

هنأ السفير الياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمناسبة مرور 1082 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والذي يوافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام.

وقال السفير الصومالي في بيان له اليوم الجمعة، إن الجامع الأزهر كان ولا يزال وسيظل منارة للعلم ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، مشددًا على أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر في التصدي للعنف والتطرف والإرهاب.

وأشار إلى حرص الصومال على تعزيز التعاون المشترك مع الأزهر الشريف من خلال إيفاد العلماء والواعظين الأزهريين لتدريب الواعظين الصوماليين، معربًا عن تطلعه لزيادة عدد المنح المقدمة للصومال من الأزهر الشريف.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.