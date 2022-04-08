«اختلفوا على ركنة سيارة».. التفاصيل الكاملة لمشاجرة السحور فى بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة إصابة ميكانيكي ونجليه على يد صاحب معرض موبيليا ونجليه بشارع ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث تبين أن خلاف على ركنة سيارة أمام معرض الموبيليا ملك المتهم ونجليه سبب المشاجرة.

تفاصيل تلك الواقعة كانت بتلقي اللواء هشام الطماوي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب "بولاق الدكرور- الجيزة" إخطارا من الرائد محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بشارع المعرض من ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين طرف أول "علي. م. ا. ع" 55 سنة، وشهرته "عروش" ميكانيكي، مصاب برش خرطوش بالظهر، ونجليه "سامح" 28 سنة مصاب برش خرطوش في الصدر، "محمد" 25 سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وطرف ثان "ممدوح. س. م. ح. ا" 45 سنة، ونجليه "حسن" 23 سنة، "سيد" 21 سنة، اعتدى خلالها أفراد الطرف الثاني على أفراد الطرف الأول باستخدام شوم وفرد خرطوش وإحداث ما بهم من إصابات وكذا إحداث تلفيات بسيارتين ملك الطرف الأول، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف علي ركنة سيارات المجني عليهم أمام معرض الموبيليا ملكهم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.