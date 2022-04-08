الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تتغلب على الشعور بالنعاس خلال نهار رمضان؟

النعاس
النعاس

في شهر رمضان المبارك، يقوم الكثيرين بتغيير نظام يومهم فبدلا من النوم والاستيقاظ في مواعيد مبكرة، تجد من يتجه إلى النوم بعد صلاة الفجر مباشرة في حين يجد الإنسان نفسه مضطر إلى الاستيقاظ مبكرا من أجل مباشرة عمله، ويغلب عليه النعاس طوال هذه الفترة، خاصة في ظل الصيام الذي هو امتناع عن الطعام والشراب، وعدم القدرة على تناول المشروبات التي اعتاد عليها في هذا الوقت من اليوم.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التغلب على النعاس في نهار رمضان وذلك بحسب ما ورد في موقع "health ":

حاول الحصول على قسط كافي من النوم:
يمكن التغلب على مشكلة النعاس في نهار رمضان أولا من الحصول على قسط كافي من النوم أثناء فترات الليل، حيث يجب الذهاب إلى النوم في نفس المواعيد التي كنت تعتاد عليها قبل شهر رمضان المبارك أو بعدها بفترة قصيرة، من أجل التمتع بالنشاط والحيوية في فترات النهار.

 

عدم الجلوس أسفل أشعة الشمس:
تعمل أشاعة النفس على تعزيز الاحتياج إلى النوم لديك، وترغب في الحصول على قسط إضافي من النوم، لذلك إذا اضطررت إلى المكوث أسفل أشاعة الشمس أغمر وجهك فورا بالماء من أجل استعادة النشاط مرة أخرى.

 

انهض من الفراش مسرعا:

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين ينهضون من أماكن نومهم مباشرا عقب سماع جرس المنبه، هم الأكثر نشاطا وحيويا خلال فترات النهار، أما الأشخاص الذين يقومون بالإغفال عن الاستيقاظ أكثر من مرة، فهؤلاء الأشخاص يتمتعون بالخمول والرغبة في النوم خلال فترات النهار، لذلك احرص على أن تنهض من سريرك مباشرة عقب سماع المنبه، ولا تتغافل عن القيام لكي تشعر بالحيوية والنشاط ولا تشعر بالنعاس.

 

مارس التمارين الرياضية:

حاول أن تغتنم ساعة واحدة على الأقل عندما تستيقظ من نومك واتجه إلى إجراء التمارين الرياضية، سواء كانت بالجري أو المشي وهذه أبسط صورة لها، لكنها تمنحك الشعور بالراحة واليقظة وتمكنك من استكمال يومك على أكمل وجه.

الشمس شهر رمضان مشروبات التمارين الرياضية استعادة النشاط النشاط والحيويه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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