الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل شاب فى السلام بسلاح أبيض

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل شاب في مدينة السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووفاة شخص فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص "م.ع.م" على إثر طعن نافذ في البطن ووفاته أثناء إسعافه.

وكشفت المعاينة حول الواقعة، أن المتوفى وقعت مشادة كلامية مع المتهم وعلى إثرها نشبت مشاجرة وتعدى المتهم بسلاح أبيض عليه وتوفي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

رجال المباحث عاطل قتل مدينة السلام سلاح أبيض المستشفى

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وائل لطفي

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