تحقيقات النيابة: قاتل كاهن الإسكندرية سبق حجزه بمستشفى العباسية

كشفت تحقيقات نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، أن المتهم بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء، من مواليد عام 1962 بمدينة ديروط، محافظة أسيوط، وكان يقيم في منطقة الساحل محافظة القاهرة، ومن "المُشردين" الذين يفترشون الشوارع، خاصة طريق الكورنيش، حيث سبق احتجازه في مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية، ولديه هلاوس وكلمات غير مفهومة وغير متزن.

كانت قد قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، سرعة فتح التحقيقات الموسعة فى واقعة مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، الذي لقى مصرعه في حادث طعن بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة، والتي قررت التحفظ على المتهم والتحقيق معه، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها بمعرفة المختصين لفحصها، والسلاح الأبيض.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من شهود العيان، الذين قرروا أن المتهم مسن ويبلغ من العمر 60 سنة من المشردين الذين ينامون على مقاعد الكورنيش أمام شاطئ إسحاق حلمى، وأنه طعن المجنى عليه بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المستشفى، وفشلت محاولات إسعافه.

كما انتقل عضو من النيابة العامة، لمناظرة جثة المجنى عليه بالمستشفى، وتبين إصابتها بجرحين طعنيبن بمنطقة الرقبة، أصاب إحداها الشريان الرئيسي "السباتي"، وأمر بنقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وندب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من ذلك.

كما قرر المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، سرعة طلب تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بتعرض كاهن للطعن، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى، إثر تعرضه لقطع بالشريان الرئيسي.

وقال مصدر أمني، بمديرية أمن الاسكندرية، إن طريق الكورنيش بمنطقة محمد نجيب شرق الإسكندرية، شهد طعن الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بمحرم بك، بسلاح أبيض، على يد مسن يبلغ 60 سنة، مختل عقليا أمام بوابة شاطئ أبو هيف أثناء سيره هو وأصدقائه مما أسفر عن وفاته، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وأضاف المصدر، أن المجني عليه كاهن كنيسة السيدة العذراء في منطقة محرم بك، تم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل وسط الإسكندرية.

وأكد أن المجني عليه كان يسير بشارع محمد نجيب، عقب خروجه من الشاطئ رفقة مجموعة من الشباب حيث كانوا في رحلة ترفيهية للشاطئ، وكان الكاهن متجها إلى أتوبيس نقل سياحي برفقتهم، ففوجئ بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض وطعنه ثلاثة طعنات أحدهما في الرقبة، وقام سائق الأتوبيس بمحاولة إنقاذه فتوجه إليه الشخص ليطعنه إلا أنه استطاع الإمساك به والتحفظ عليه حتى حضرت الشرطة.

وأن المتهم يبدو عليه علامات المرض النفسي، حيث ظل يصرخ ويتفوه بكلمات وأفعال غير متزنة.

وانتقلت قوات قسم شرطة المنتزه أول، إلى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف وتم نقل الكاهن إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم، وتم الاستماع لشهادات شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة.

فى سياق متصل أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء الخميس، بيانا كشفت فيه تفاصيل مقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز.

وجاء في البيان: أنه قام مجرم في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد في الرقبة ما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي".

وأوضح البيان أنه جرى القبض على الجاني ونقل القمص أرسانيوس إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري بسيدى جابر وجرت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجيب ونقل القمص أرسانيوس إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري بسيدى جابر، وجرت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجب.