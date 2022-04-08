عقب عودة العلاقات.. سفير الكويت يصل العاصمة اللبنانية بيروت

وصل السفير الكويتي لدى لبنان، عبدالعال سليمان القناعي، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر اليوم الجمعة.

ورحب مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، بقرار المملكة العربية السعودية والحكومة الكويتية بإعادة سفيريهما إلى لبنان.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في وقتٍ سابق اليوم الجمعة، بإبلاغها رسميًا بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسميًا بعودة سعادة سفير الكويت عبدالعال القناعي، إلى مركز عمله في بيروت، وتقدر عاليًا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا حول عودة سفيرها للبنان.

وقالت الخارجية الكويتية، إن القرار جاء في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلًا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتابعت الخارجية الكويتية في بيان لها: "نؤكد على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان.

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في تغريدة على "تويتر" بتلك الخطوة، قائلًا: "لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج، واصفا إياها بأنها كانت وستبقى السند والعضد.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية إن سفيرها عاد استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وبعد تصريحات لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بخصوص إنهاء جميع الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تؤثر على السعودية وغيرها من دول الخليج.