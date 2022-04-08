الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 68 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

ونش
ونش

نجحت الجهات المعنية خلال حملاتها المكبرة على مدار الساعة، في رفع 68 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استكمال الحملات.

 وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إعادة العمل بالفترة الإضافية، بوحدات تراخيص المرور، على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، للمركبات بكافة أنواعها. 

وأهابت الوزارة بالمواطنين، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة، على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

دراجة نارية إتخاذ الإجراءات القانونية الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات دراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع

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وائل لطفي

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