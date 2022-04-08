الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب اللبنانى يحيل مشروع قانون «الكابيتال كونترول» للجان المشتركة

جريدة الدستور

 أحال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المعجل بصيغته المعدلة إلى اللجان المشتركة بمجلس النواب لدراسته تمهيدا لعرضه على جلسة عامة للمجلس النيابي.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، ويعد شرطا أساسيا من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على تمويل قدره 3 مليارات دولار مرهونة بالإصلاحات.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع أمس مرسوما بإحالة مشروع قانون (الكابيتال كونترول) بصيغته المعدلة إلى مجلس النواب اللبناني لمناقشته بشكل عاجل، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اللبناني بكامل أعضائه مشروع القانون في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي بهدف وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية في البلاد.

كانت اللجان المشتركة بمجلس النواب، قد رفضت مشروع القانون مرتين إحداهما في شهر ديسمبر الماضي والأخرى في 28 مارس الماضي، ويرى أغلب النواب أن مشروع القانون بصيغته السابقة يمس بحقوق المودعين، مما دعا مجلس الوزراء لتقديم صيغة معدلة وإحالتها رسميا لمجلس النواب.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين (مبدئي) بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها لترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على أكثر من 2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أمريكية)، وذلك بشرط إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها إقرار قانون الكابيتال كونترول.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، جهوزية المجلس النيابي للعمل بجدية لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية، والهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب