الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«النمل الأبيض» يغزو الإسكندرية.. والمحافظ يوجه بحصاره في سموحة

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض بمنطقة سموحة وعدد من المناطق، بعد أن سادت حالة من الفزع في محافظة الإسكندرية، وخاصة بمنطقة سموحة شرق المدينة لظهور النمل الأبيض بكميات كبيرة.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة معلومات عن النمل الأبيض وطرق التعامل السليمة معه، حيث أنه هي حشرة تعيش في مجتمعات تسمى مستعمرات عددها من 30 ألف إلى 2.5 مليون نملة وتتغذى على مادة السليولوز المتوفرة في (الملابس- الورق- سجاد- موكيت- حصير- ستائر- مخدات ومراتب- أثاث خشبى)، ومن أخطر الحشرات وأكثرها ضررا، حيث تقوم ببناء ممرات ومداخل داخل المنشآت يصعب الوصول إليها، وبسببها تتضرر المساكن.

وأشارت إلى أنه يمكن التعرف على وجودها من خلال وجود أعشاش من النمل الأبيض على الحوائط، أو وجود  أجنحة الحشرات المتقصفة على الأرض، فجوات مفرغة غير منتظمة في الطوب النيئ، تآكل في الأجزاء الخشبية، ظهور فضلات خشبية تشبه الخميرة الفورية على أرضية الأماكن الخشبية المصابة.

وأكدت أنه في  حال تعرض وحدتك السكنية للنمل الأبيض يتم التوجه إلى مقر إدارة المكافحة بمديرية الزراعة  لتقديم طلب المعاينة، حيث يقوم المختصين بشرح طريقة العلاج والتوصيات اللازمة للرش، وعند التحقق من الإصابة يتم صرف 1/4 لتر مبيد فسفوري (كلوروبيرفوس) 48% مجانا.

وتشدد محافظة الإسكندرية أنه في حال الإصابة بالنمل الأبيض، يجب مراعاة عدم التخلص من الجزء المصاب إلا بعد معالجته أولاً بالمبيدات اللازمة، وذلك للحد من الانتشار وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

كما نوهت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من حشرة النمل الأبيض للأراضي المزمع البناء عليها قبل الشروع في بناء أي منشأة وذلك من خلال التقدم بطلب إلى مديرية الزراعة لاستيفاء الإجراءات اللازمة.

الإسكندرية إدارة المكافحة النمل الأبيض سموحة مديرية الزراعة

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