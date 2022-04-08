الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة برشيد

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخصان بإصابات بالغة فى مشاجرة، بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات الجيرة بقرية البوصيلي بمركز رشيد بالبحيرة، وتم نقل المصابين مستشفى رشيد العام فى حالة خطيرة للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة رشيد بلاغا من المستشفى العام بوصول "أحمد م أ" 21 سنة مقيم قرية البوصيلى مصاب بجرح نافذ بالصدر ولا يمكن استجوابه، ومصطفى أبويوسف 63 سنة مقيم قرية البوصيلى مصاب بجروح متفرقة بالرأس، ولا يمكن استجوابه "إدعاء مشاجرة".

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة قرروا نشوب مشاجرة بين المجني عليهما عقب صلاة التراويح استخدما خلالها الأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة ما تسبب فى إصابتهما، وتم إخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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