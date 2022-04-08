متطوعات «حياة كريمة».. أمل وريهام يوزعان المساعدات على المحتاجين بكفر الشيخ

تعملان معًا لمساعدة المحتاجين وخاصةً في شهر رمضان الكريم وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ، إنهما أمل النجار وشقيقتها ريهام المتطوعات في المبادرة وتعملان كل يوم لمدة ساعات في توصيل كراتين السلع الغذائية للمحتاجين طوال اليوم وحتى الساعة الثانية صباحًا دون كلل أو ملل ويقومان بذلك بكل سعادة وتشد كل منهما بأزر شقيقتها وتحمسها على الاستمرار في القيام بهذا الدور الإنساني العظيم.

أمل النجار، الحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية - 29 عامًا، ابنة مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وشقيقتها ريهام - 28 عامًا، الحاصلة علي بكالوريوس تجارة، تعملان في مجال الأعمال التطوعية والخيرية منذ 3 سنوات في عدد من الجمعيات والمبادرات الخيرية بهدف مساعدة المحتاجين وتقديم أي خدمات تُطلب منهم، وذلك وفقا لما ذكرته "أمل".

وأضافت أمل النجار، خلال حديثها مع "الدستور"، أنها وشقيقتها ريهام قد اتخذا النائبة البرلمانية هيام الطباخ، نائبة عن التنسيقية، قدوة لهما في العمل الخيري والإنساني لما لها من مجهود وباع طويل في هذا الشأن، مؤكدة أن “العمل التطوعي والخيري متعب ومكلف ولكنه ممتع للغاية وخاصة عند الانتهاء منه بعدما نرى نتيجة التعب فننسى حينها التعب أنا وشقيقتي ريهام فأنا وهي دائمًا ملازمتان بعضًا بعض في كافة الأعمال الخيرية ونعمل ساعات يوميًا بشكل متواصل دون تعب أو ملل”.

وأكدت النجار، أن والديهما يقومان دائمًا بتشجيعها هي وشقيقتها علي فعل الخير والقيام بالأعمال التطوعية، موضحة أن قيامهما بذلك ينبع من حبهما لمصر والوطن والعمل على المساعدة في أي مبادرة وطنية للارتقاء بمستوى المواطنين وخاصة مبادرة " حياة كريمة " والتي بالفعل تهدف إلي تغيير حياة الملايين للأفضل برعاية الرئيس السيسي

من جانبه، أكد إسلام جبر، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هاتين الفتاتين أثاراتا إعجاب الجميع فضلًا عن تفانيهما في توزيع المساعدات الغذائية للمحتاجين يوميًا حتى الساعة الثانية صباحًا، ويعملان بكل جد واجتهاد في مساعدة المحتاجين، بل ويقومان بالأعمال الشاقة مثل حمل الكراتين على ظهورهم والحرص على توزيعها وهو ما لفت أنظار الجميع، مؤكدًا أن تلك الشقيقتين قد ضربتا المثل في المسؤولية الاجتماعية.

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