الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيّا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيا، في توسيع للعقوبات المفروضة ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة عددا من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، بما فيها "أدميرالتيسكيه فيرفي" ومصنع "يانتار" وغيرهما.

وفرضت العقوبات أيضا ضد مكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية، بما فيها مؤسستا "ألماز" و"روبين" ومصنع "بالتيسكي".

وبين الأشخاص الذين تم إدراجهم على قوائم العقوبات غيورغي بولتافتشينكو وأليكسي رحمانوف، وهما مسؤولان كبيران في إدارة "المؤسسة الموحدة لبناء السفن".

وحددت الخزانة الأمريكية كذلك 7 مايو المقبل موعدا لإتمام الصفقات والتعاملات مع شركة "ألروسا" الروسية التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق.

وتتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة استثناءات لمعدات الاتصال وبعض تقنيات الإنترنت.

وعلى صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن مع نظيره الهندي الهندى سابراهمانيام جايشانكار، الأولويات الإقليمية والعالمية، بما فيها الوضع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريح بهذا الشأن، إن الوزيرين اتفقا على الاستمرار في التنسيق الوثيق بشأن تطورات الأوضاع، وأعربا عن تطلعهما للالتقاء قريبا.

وكان وزير الشئون الخارجية الهندي قد أفاد في وقت سابق في معرض تدوينة له بموقع التدوين المصغر "تويتر" أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكية آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا، وقال إن هذه المباحثات تأتي قبل الحوار الوزاري ( 2+ 2 ) المزمع إجراؤه في واشنطن يوم 11 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يجتمع كل من جايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينج، مع نظيريهما الأمريكيين بلينكن ولويد أوستن لإجراء هذا الحوار.

يذكر أن الوزيرين الهنديين سيعقدان أيضا اجتماعات أخرى على هامش هذا الحوار.