إصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي بفيروس كوفيد-19

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها تعاني من أعراض طفيفة، لكنها ستستمر في العمل من المنزل.

وكتبت لاغارد ذات الـ66 عاما على "تويتر": "تلقيت التطعيم بالكامل، بالإضافة إلى جرعة معززة.. الأعراض التي ظهرت لدي طفيفة إلى حد معقول".

وأضافت: "سأعمل من المنزل في فرانكفورت حتى أتعافى تماما.. لا يوجد تأثير على عمليات البنك المركزي الأوروبي".

وستعقد لاجارد مؤتمرا صحفيا مقررا، (يعقد عادة في أعقاب اجتماع المجلس لتحديد أسعار البنك) في فرانكفورت يوم الخميس المقبل وستعلن تفاصيل عقد المؤتمر خلال الأيام المقبلة.

تأتي تغريدة لاجارد في وقت ألغت فيه عدة دول أوروبية جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا تقريبا، بينما تواجه انتشارا للفيروس بسبب "بي إيه.2"، وهي سلالة فرعية من متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وكانت لاجارد قد نشرت صورة لها على "تويتر" بينما كانت تتحدث بدون ارتداء قناع وجه مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي، كما التقت أيضا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.