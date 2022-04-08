الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» ترحب بقرار الرئيس اليمنى نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسى

حسين طه
حسين طه

 رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بإصدار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي إعلانا بإنشاء مجلس قيادة رئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.


وأعرب طه - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية - عن تطلعه أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف لوضع حد للاقتتال في اليمن ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن والاستقرار في أنحاء اليمن كافة.


كما ثمن الأمين العام مبادرة السعودية والإمارات بتقديم مساعدة عاجلة للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، مجددًا التأكيد على دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 .

تعاون مفاوضات الرئيس اليمن رئيس الجمهورية وصول

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