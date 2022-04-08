الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة لتطهير ونظافة ورفع إشغالات بمراكز ومدن الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في رفع الإشغالات والمخلفات، إلى جانب استمرار أعمال التطهير، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات بحي أول طنطا من شوارع سكة سيجر، عمر زعفان، كفر عصام  ودوران النادي، كما تم رفع عدد (3) إعلانات مخالفة بدون ترخيص، ورفع عدد (23) حاجز خرساني.

كما شهد مركز ومدينة طنطا تطهير 23 مسجدًا ومنشأه حكومية، وتحرير 28 محضر إشغال طريق، ورفع كافة الإشغالات بمنطقة كورنيش الاستاد، ورفع ٢٤٠ طن قمامة بواسطة الوحدات ومتعهدي رفع القمامة، كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بغلق عدد ٣ كافية، وغلق عدد ١ ورشة، ومصادرة ١٨ كرسي و٣ ترابيزة، ومصادرة عدد ٧ شيشة، وتحرير ٥ محاضر نظافة، والقيام بحملة نظافة مكبرة في شارعي حسن رضوان والمتحف.

وفي السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بحملة نظافة مكبرة على طرق (المحلة - شبرا بابل، الطريق الدائري وطريق المحلة- مصيف بلطيم) إلى جانب تكثيف الحملات في قرى طنبارة، وصفط تراب، ومحلة حسن، ومنشأه الأمراء، ومحله أبو علي، وبلقينا، وسامول، والبنوان، وعزبة أبو وافي، وبشبيش عزبه قسم ثاني الهياتم، وطريق المحلة- دمرو، كما تم تطهير ترعتي القراطنة والبيطان ورفع نواتج التطهير بالوحدة المحلية لقرية العامرية.

وفي سياق آخر، قام حي ثان المحلة بإزالة لشدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث للعقار الكائن أمام الموقف الجديد، في حين قامت رئاسة حي أول المحلة بمتابعة الأسعار بمعرض "أهلًا رمضان" المقام بشارع البحر بجوار مسرح ٢٣ يوليو، والتأكد من توافر السلع والتأكيد على تعليق قائمة بالأسعار، وعدم رفع أسعار أي من المنتجات الموجودة بالمعرض، والاطمئنان على الشهادات الصحية للعارضين.

حملات تطهير رفع إشغالات مراكز ومدن ورفع اشغالات محافظ الغربية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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