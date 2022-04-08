السيطرة على حريق نشب بالسكه الحديد فى مدينة منوف

سيطرة قوات الحماية المدنية بالمنوفية، على حريق نشب في حشائش وأشجار بالقرب من غرفة إقامة بعض العاملين بهيئة السكة الحديد وذلك بجوار محطة قطار منوف بعد الدفع بسيارتي إطفاء من وحدة إطفاء منوف ووحدة إطفاء سرس الليان.



وأكد وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أن حريق شب بمنطقة تحتوي على حشائش وبوص بالقرب من عشة تابعة لهيئة السكة الحديد يقطن فيها بعض العاملين بمحطة منوف، ونتج عنها تصاعد لألسنة اللهب، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمنع انتقاله إلى العشه التابعة لهيئة السكة الحديد.



وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد شوقي مأمور قسم شرطة منوف، بورود بلاغ من العاملين بمحطة قطار منوف بوجود حريق بالقرب من أحد العشش الموجود بالقرب من منطقة محطة السكة الحديد.

وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية لدفع بسيارتها، مدعومة بقوة شرطية من قسم شرطة منوف، لإجراء التحقيقات في الواقعة ومعرفة سبب اشتعال الحريق.



حرر محضر بالواقعة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث الحريق، بعد الاطمئنان على إطفاء الحريق بالكامل والقيام بعمليات التبريد وخاصة أنه نشب في حشائش وأشجار سريعة الاشتعال.