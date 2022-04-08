الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد عودته لوطنه.. المهندس على أبو القاسم: «قلبى كان بيترجف أول ما وصلت»

المهندس علي أبو القاسم
المهندس علي أبو القاسم وأولاده

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا داخل منزل المهندس علي أبو القاسم، وذلك بعد إفراج السلطات السعودية والعفو عنه وعودته إلى وطنه وأهله وأسرته، عقب مدة طويلة استمرت 6 سنوات.

ومن ناحيته، عبر  المهندس علي أبو القاسم، عن شكره لجميع الشعب المصري لوقفته معه ومع زوجته التي وقفت معه حتى تم الإفراج عنه من التهمه التي نسبت إليه، والشعب السعودي أيضًا لأنه كان سببًا في تغيير قانون إجراءات السعودية.

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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 

كما عبر المهندس علي أبو القاسم عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ووزير العدل ووزيرة الهجرة وشيخ الأزهر ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجميع المسئولين والأهالي في مصر لوقوفهم بجانبه.

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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 

وأضاف لـ"الدستور" بمجرد وصوله إلى مطار أسوان الدولى كان لديه شعور أن يده وقلبه يرتجف من شدة الفرحة لرؤية زوجته بعد مدة طويلة استمرت 6 سنوات ونجله الذى تركه رضيعًا ووالدته، قائلاً: "إيدي وقلبي كان بيترجف أول ما جيت أسوان وشوفت زوجتي وابني اللي أنا سبته وعنده سنتين".

وأوضح أنه لم يتوقع أن تنتهي الإجراءات ويتم الإفراج عنه خلال هذه الأيام أبدًا، وإنما كان يتوقع خروجه بعد العيد، قائلاً: "الحمدلله الحمدلله أولاً واخرًا"، مشيراً إلى أنه خلال هذه التجربة علم ان الشعب المصري شعب ذو رأفه ورحمة وقوى وصامد وعندما يكون لديه اصرار على شئ يقف وراءه حتى يصل.

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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 

وتابع لـ"الدستور" قائلاً “أكتر لحظات تأثرت بيها عند رؤية زوجتي وابني في المطار وأمي في المنزل”، وأن زوجته ليست زوجة فقط بل هي صديقته منذ أيام الدراسة وكل شئ بالنسبة له، لافتًا إلى أن لديه 3 أطفال وعندما بدأت قضيته ترك أولاده أعمارهم كالتالي محمد اصغرهم سننًا وعمره سنة ونصف، وافنان 7 سنوات، وأريام 5 سنوات.

جدير بالذكر أن مطار أسوان الدولى شهد مساء اليوم الخميس، وصول المهندس علي أبو القاسم، وذلك بعد إفراج السلطات السعودية والعفو عنه وعودته إلى وطنه وأهله وأسرته، عقب مدة طويلة استمرت 6 سنوات، حيث حرصت زوجته ابتسام سلامة الملقبة بأسم "المرأة الحديدية" على انتظاره، بالإضافة إلى العديد من أهالى أسوان.

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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 

وجاء ذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة الغامرة والزغاريد، لعودته إلى بلده وظهور براءته من تهمة تهريب وجلب المخدرات إلى الأراضى السعودية.

ومن ناحيته قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للمهندس على أبو القاسم وأسرته بهذا الخبر السار الذى أثلج صدور جميع أهالى أسوان فى ظل الأجواء الرمضانية للشهر الفضيل.

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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 

وأكد محافظ أسوان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقف بجانب أبنائها فى الخارج ، ولن ولم تتركهم فى أى مواقف صعبة دون دعم ومساندة من الوزارات والهيئات القضائية المعنية ومحافظة أسوان وهو الذى ساهم فى حصول المهندس على أبو القاسم على العفو وعودته لأهله وأسرته .

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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 

كما قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارات الخارجية والهجرة ، بالإضافة إلى المستشار النائب العام لما بذلوه من جهود متواصلة بشأن قضية أبن أسوان، فضلاً عن الدور الحيوى لزوجته التى ضربت أروع الأمثلة للمرأة الأسوانية الصبورة والمدافعة عن حقوق زوجها.

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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 
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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 
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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 
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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 
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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 
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المهندس علي أبو القاسم وأولاده 
أسوان افراج جمهورية مصر العربية السلطات السعودية مطار أسوان الدولى 6 سنوات الافراج عنه المهندس علي أبو القاسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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