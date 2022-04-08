الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«العائدون» داعشى يأمر بعودة المصريين من سوريا لتكوين خلايا نائمة

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل "العائدون" قول أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي بسوريا خلال اجتماع قياداته إن المصريين الذين انضموا إلى التنظيم، عليهم أن يعودوا إلى مصر بشكل طبيعي، وبأسمائهم الحقيقية كبديل عن الأسماء التي منحتها لهم الجماعة الإرهابية، وذلك على أن يكوّنوا خلايا نائمة تمارس عملها الإرهابي بشكل خفي، وذلك بقوله: "المصريين اللى انضموا لداعش يرجعوا بلدهم ويكونوا خلايا نائمة لتنفيذ عمليات إرهابية".

وخلال حديثه قال القيادي إن هناك 80 ألف إرهابي تم انضمامهم للمجموعة الإرهابية، كما قال إنهم غير معلومي الهوية لدى الجهات الأمنية لكون الجماعة قد منحتهم هويات مختلفة، أما عن أولئك القيادات المعروفة لقوات الأمن قال القيادي أن أمرهم سيكون أكثر صعوبة. 

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل العائدون محاولة أمير كرارة "عمر" ورجال المخابرات الوصول إلى مكان الدواعش الذين قدموا من الخارج إلى مصر، ورصدوا عبر كاميرات المراقبة فى وسط القاهرة وتأكدوا من مخطط استهداف دار القضاء العالي.

وتمكن الأمن المصري من إحباط مخطط التفجير والقبض على الداعشي ذو الأصول الفيومية.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

 

الحلقة السادسة مسلسل العائدون سوريا تنظيم داعش المصريون 80 ألف إرهابي أمير كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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