الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نور النبوي وسلمى أبو ضيف.. «كيمياء» ملفتة في راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى
مسلسل راجعين يا هوى

برغم الخلافات التي نشأت بين نور النبوي وسلمى أبو ضيف منذ الصغر بسبب العداء بين أسرتيهما، و(خناقات القط والفار) التي يشتبكان فيها باستمرار، إلا أن الانسجام أو ما يطلق عليه فنياً (الكيمياء) الواضحة بينهما لا يمكن تجاهلها، ما ينبئ ببداية علاقة عاطفية بينهما، فهل سيحقق الثنائي المقولة الشعبية الشهيرة (ما محبة إلا بعد عداوة؟) هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل راجعين يا هوى الذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.
اعتاد طارق (نور النبوي) وولاء (سلمى أبو ضيف) على تبادل العداء فيما بينهما وتجنب كل منهما للآخر، امتثالاً لتعليمات أسرتيهما، حتى يأتي عمهما بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) ليجمعهما سوياً في رحلة بحثه عن حقه في الميراث، لأنهما الأقرب إلى قلبه من بين أبناء إخوته، والأكثر تفهما لموقفه بعد أن قوبل طلبه في الميراث بالرفض والاستنكار من الجميع.
لتشهد العلاقة بين طارق وولاء في بدايتها الكثير من الشد والجذب، لدرجة التنافس فيما بينهما على الانفراد بحب عمهما بليغ، إلا أن رحلتهما معه قد ولدت بينهما ما يشبه الإعجاب المتبادل ولكن بشكل مبطن، وهو ما تبرزه الكيمياء الملفتة التي تجمع بينهما. فإلى أي مدى ستتطور هذه العلاقة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.
مسلسل راجعين يا هوى من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، و من إخراج محمد سلامة، و إنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، و أنوشكا، و وفاء عامر، و سلمى أبو ضيف، و إسلام ابراهيم، أحمد بدير و هنا شيحة.

راجعين يا هوى مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 راجعين يا هوى تفاصيل الحلقة 6 راجعين يا هوى نور النبوي وسلمى أبو ضيف راجعين يا هوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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