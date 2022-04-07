الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6| تسريب جديد لخيرت الشاطر: «كل الضباط اللى اشتغلوا فى الأمن الوطنى لازم يتفوروا»

الشاطر
الشاطر

انتهت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 "القرار" بتسريب جديد لخيرت الشاطر، نائب المرشد في جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الشاطر، خلال التسريب: «كل اللي اشتغل في نيابة أمن الدولة وجزء كبير من النيابة العامة لازم يتفور كله لأن ده جهاز اتربى على التبعية للسلطة وكتير جدًا بشكل كبير يعني مش بيخلصوا حاجة كدا لله وللقانون.. كل الضباط اللي اشتغلوا في الأمن الوطني لازم يتفوروا».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وفي الحلقة السادسة في الاختيار 3 «القرار»، تسارع جماعة الإخوان للانتهاء من الدستور لتحصين وزيادة قرارات محمد مرسي، ولكنهم لا يستطيعون الانتهاء منه في الوقت الذي يريدونه، فيقررون محاصرة المحكمة الدستورية، لمنع القضاة من دخولها؛ وتعطيل عدد من الأحكام المقرر صدورها.

 

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

 

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

الراحل محمد مرسي أحمد عز مسلسل الإعلان الدستورى محمد مرسي الاختيار3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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