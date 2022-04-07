الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6| «مرتكب مذبحة رفح».. معلومات عن التكفيري «أبو منير»

التكفيري أبو منير
التكفيري أبو منير

أبرزت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 - القرار-، ظهور التكفيري أبو منير مرتكب مذبحة رفح مع زوجته عقب صعودها للشقة التى يتخذها مخبأ له. 

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن التكفيري أبو منير.

  • هو محمد حسين أحمد ،شهرته «أبو منير»، محارب زعيم التكفيريين في سيناء، وكان يعتبر في مكانة الأب الروحي للجماعة الإرهابية.
  • ولد الإرهابي التكفيري «أبو منير» في شمال سيناء في أحد قري الشيخ زويد، عاش حياته كلها هارب ويتنقل بين أفغانستان وسيناء.
  • وهو اليد اليمنى لمؤسس التنظيم الإرهابي في سيناء المصرية خالد مساعد، كما أنه شارك في محاولة اغتيال وقتل وزير الداخلية المصري، استهدف حافلة جنود قوات مسلحة، واسشهد منهم 11 جنديًا و35 جريحًا.
  • المتهم الرئيسي في التفجيرات التي حدثت في شرم الشيخ ودهي في سنة 2006 ميلادي، وخطط ونفذ عملية رفح الأولى في 2012.
  • وفي شهر إبريل خطف سبعة جنود، ومات بعد اشبتاكات تبادل نار سنة 2013 مع جنود الأمن المركزي.
  • السبب الأساسي والمتهم الوحيد في قضية حادثة رفح الثانية التي حدثت في عام 2012 ميلادي، وفي تلك الحادثة قُتل تقريباً 25 جنديًا من الأمن المركزي، وأيضاً عادل حبارة الإرهابي شريكه في كل الجرائم التي قامه بها، وتم إعدامه في أواخر العام 2016 ميلادي.

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