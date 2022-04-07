الاختيار 3 الحلقة 6| «مرتكب مذبحة رفح».. معلومات عن التكفيري «أبو منير»

أبرزت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 - القرار-، ظهور التكفيري أبو منير مرتكب مذبحة رفح مع زوجته عقب صعودها للشقة التى يتخذها مخبأ له.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن التكفيري أبو منير.