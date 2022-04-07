الاختيار 3|«شهادات للتاريخ».. كيف تعامل قضاة المحكمة الدستورية العليا مع حصار الإخوان؟

يواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنين وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

تناولت الحلقة السادسة من مسلسل “الاختيار3” الذي يعرض على قناة "أون إي" الفوضي التي حدثت أمام المحكمة الدستورية من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي سميت اعلاميا بـ"حصار الدستورية" لتنفيذ أغراض وأوامر الجماعة دون الاهتمام بالعدل ولا القانون.

مشاهد مرعبة وهتافات رديئه تعالت أمام المحكمة الدستورية عقب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الإخوان الإرهابية على لسان المعزول مرسي، لتحصين قراراته والدخول في حالة من الصراع والتصفية في رموز القضاء.

رجال القضاة وقفوا في وجه الاعتداء الإخواني السافر على السلطة القضائية وقرروا الوقوف يدًا واحدة في مواجهة ذلك الاعتداء الإرهابي.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تعليقات أعضاء المحكمة الدستورية على محاصرة عناصر الجماعة الإرهابية للمحكمة الدستورية العليا لفرض وصايتهم عليها وإجبارهم على الموافقة على الإعلان الدستوري الإخواني.

•• المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قال أن فترة حصار المحكمة الدستورية من جماعة الإخوان كانت فترة قاتمة وسيئة ليست فقط بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا بل بالنسبة لمصر كلها وللشعب المصرى أيضا إلا أن المحكمة الدستورية العليا نالت نصيبًا كبيرًا منها.

وأضاف "مرعي" قائلا: تم حصار المحكمة الدستورية ومنع أعضائها من دخول محكمتهم، ونظر العالم بأجمعه إلى ما حدث للمحكمة نظرة استهجان وغضب لمنع قضاة المحكمة من الدخول وعقد جلساتهم، واعتبرت الجماعة الإرهابية المحكمة الدستورية العليا عدوتهم لأنها تقف فى مواجهة المشرع بالرقابة إذا انحرف بالتشريع.

وقال "رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق" وهم حينما تولوا التشريع وهم ليست لديهم خبرة فى هذا الأمر ولا مجلس نوابهم لم يكن لديه الخبرات الكافية فى العملية التشريعية ولا الرقابة على السلطة التنفيذية فالمحكمة الدستورية بالنسبة للتشريعات هذه قضت بعدم دستورية معظمها لأنها خالفت أحكام الدستور، والمحكمة الدستورية لايهمها فى هذا المقام سوى إعلاء كلمة الدستور على الجميع.. وجاء الإعلان الدستورى سيىء ولم يكن من الحصافة إصدار مثل هذا الإعلان.

•• كانت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق لها تعليق أيضا على حصار المحكمة الدستورية حيث قالت أن المحكمة الدستورية تعلوها تمثال آلهة العدل التي كان يحكم أمامها حاكم مصر منذ 7 ألاف عام ليحكم مصر وأنها تم إبلاغها وهي بداخل المحكمة عن حصارها بعد مهاجمة التتار الموجودين عند ميدان النهضة وبدأوا في مهاجمة القضاء المصري ورموزه وتعرضت للسباب من جانب هؤلاء الأشخاص.

وأضافت أن قوات الأمن بالاشتراك مع الجيش المصري قاموا بحماية المحكمة الدستورية قبل وصول المتظاهرين وتم خروجهم بسيارات مصفحة حتى تحمي المحكمة خوفا من هذا الاجتياح القادم.

وكشف الجبالي، أنه بعد مرور يومين على تلك الواقعة قرر القضاة الحضور إلى المحكمة الدستورية لمباشرة أعمالهم رغم تليقهم تهديدات عبر هواتفهم الشخصية «حياتكم مقابل حضور الجلسة»، ولم يتمكنوا من الدخول بعد محاصرة المحكمة الدستورية.

•• المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي والذي كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك قال أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ارتكب العديد من الجرائم التي لا تغتفر ولا تنسي لدي الشعب المصري أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان من أبرز جرائم الجماعة حصارها للمحكمة الدستورية العليا، ومحاولة منعها من الانعقاد في عام 2012.

ووصف المستشار حنفي جبالي الواقعة حصار المحكمة الدستورية بـ"الآليمة"، وقال إن المحاكم الدستورية في الدول المتقدمة فائقة الوصول للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، لا يمكن وأن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحكمة.

وأثنى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي، على دور جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا آنذاك، الذين وقفوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية رغم العديد من التهديدات التي وصلت له ولكل لأعضاء هيئة المحكمة بالقتل والتدمير، موكداً شجاعة القضاء المصري، في الدفاع عن استقلال وهيبة القضاء.

•• كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستوريا العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ الحالي عن أسرار حدثت خلال عملية حصار المحكمة الدستورية العليا أنَّ المحكمة الدستورية العليا أسهمت بدور كبير في ترسيخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية وتحصين حقوق المواطنين.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أن المحكمة تعرضت على مدار تاريخها إلى واقعتين مؤثرتين، هما عزل بعض قضاتها فيما يعرف بمذبحة القضاء عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والثانية حصارها من قبل جماعة الإخوان، لمنع قضاتها من ممارسة عملهم في نهاية 2012. ووصف الواقعة بأنها "غير مسبوق"، و"تعد أسود يوم فى تاريخ المحكمة"، مشيرا إلى أن فترة الإخوان هى "الأسوأ" قائلا: "الله لا يعيد أيام الإخوان تانى على مصر".

وقال رئيس مجلس الشيوخ الحالي إن بعض قيادات الإخوان هددونا بأنه «لو حكمتم ضدنا لن تخرجوا من المحكمة»، مضيفًا: «تلقينا تهديدات بحدوث مجزرة إذا صدر حكم خلافًا لما يرغب فيه الإخوان» وأن جميع أعضاء المحكمة الدستورية لم يفكروا في مواءمات سياسية للتعامل مع تهديدات الإخوان، مشددًا على أنه «لم يكن أمامنا سوى الحكم بنصوص القانون».

وأشار «عبدالرازق» إلى أن بعض الجهات الأمنية اقترحت علينا دخول المحكمة في مصفحات لنظر القضايا التي ينظرها، وأوضح رفض أعضاء المحكمة هذا الاقتراح، مرجعًا السبب «قولنا كده مش هيكون قضاء»، وأضاف: «أنا شخصيًا قُلت هذا لا يليق».

وبرر «عبدالرازق» تعليق المحكمة أعمالها، قائلًا: «لو أصدرنا حكمًا ضد الإخوان أثناء حصارهم للمحكمة كان سيفسر بأنه نتيجة الضغط على القضاة»، مشيرًا إلى أن تداول أعضاء المحكمة في قرار دخول المحكمة من عدمه حدث في نادي المحكمة الدستورية، وليس في مقر المحكمة.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.