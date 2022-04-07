الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6.. السيسى يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لـ مرسى (فيديو)

السيسي الاختيار 3
السيسي الاختيار 3

رصدت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث من حوار الفريق عبدالفتاح السيسي، والرئيس المعزول محمد مرسي في مقر الحرس الجمهوري عندما طلب منه الأخير فض المظاهرات التي تُحتشد ضده. 
ووجه مرسي حديثه للفريق السيسي، وزير الدفاع حينذاك: “عايز الجيش ينزل يتصدى للمظاهرات”، فرد الفريق: "ولما الجيش ينزل يضرب فى مين المؤيدين ولا المعارضين، الجيش وأنا منهم من ٢٥ يناير تحملنا المسئولية واللى بيحصل له حل سياسي وأمني، ولو تقبل نصيحتي يا فندم نستبعد الحل الأمني، اتكلم مع الناس وضحلهم الأمور وشاركهم". 
وتابع الفريق السيسي: "الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت". 

شاهد كيف رد السيسي على طلب مرسي بنزول الجيش لفض المظاهرات ضده


مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3 صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

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مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار الاختيار 3 الاختيار 3 الحلقة 6 مسلسل الاختيار محمد مرسي السيسي مسلسل الاختيار الجزء الثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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