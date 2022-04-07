الاختيار 3 الحلقة 6.. السيسى يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لـ مرسى (فيديو)

رصدت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث من حوار الفريق عبدالفتاح السيسي، والرئيس المعزول محمد مرسي في مقر الحرس الجمهوري عندما طلب منه الأخير فض المظاهرات التي تُحتشد ضده.

ووجه مرسي حديثه للفريق السيسي، وزير الدفاع حينذاك: “عايز الجيش ينزل يتصدى للمظاهرات”، فرد الفريق: "ولما الجيش ينزل يضرب فى مين المؤيدين ولا المعارضين، الجيش وأنا منهم من ٢٥ يناير تحملنا المسئولية واللى بيحصل له حل سياسي وأمني، ولو تقبل نصيحتي يا فندم نستبعد الحل الأمني، اتكلم مع الناس وضحلهم الأمور وشاركهم".

وتابع الفريق السيسي: "الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت".

شاهد كيف رد السيسي على طلب مرسي بنزول الجيش لفض المظاهرات ضده

"مليونية الإنذار الأخير" .. الشعب مش قابل اللي بيحصل وتحذير أخير من الفريق عبد الفتاح السيسي لمحمد مرسي



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مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3 صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3