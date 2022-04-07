الاختيار 3 الحلقة 6.. خيرت الشاطر خطط ودبّر لحصار المحكمة الدستورية (فيديو)

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 كيف خطط ودبر، خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية، والذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، خلال حواره مع محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد؛ لمحاصرة المحكمة الدستورية.

وقال خيرت الشاطر: “احنا مش هنخطف القضاة.. هنخطف المحكمة”.

وظهر الشاطر في مشهد آخر مع المعزول محمد مرسي الذي يجسد شخصيته الفنان صبري فواز، قائلا له: “بص يا دكتور أنا مش مأمن لحد فى الدولة دى لا جيش ولا داخلية ولا قضاء، كلهم من الأخر خونة مش عايزين ننخدع بأي كلام بيقولوه حوالين القانون”.

الاختيار 3- القرار

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.