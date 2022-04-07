الكويت: لبنان التزم بوقف أي أنشطة تمس دول مجلس التعاون الخليجي

أكدت الكويت أن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي التزم بوقف الأنشطة التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة لمناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشددت الخارجية على أن قرار عودة سفيرها لدى لبنان يأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون.

‏وأكدت الخارجية الكويتية أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام للبنان.

ميقاتي يؤكد أهمية عمق لبنان العربي

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه تبلغ من سفير الكويت عبدالعال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت.

وقال ميقاتي إن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخا مع الأيام.

وتقدم ميقاتي بالشكر لوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.

كما ثمّن، نجيب ميقاتي، قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان.

وقال ميقاتي، إن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد.

وأعلنت السعودية عودة سفيرها إلى لبنان استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.