الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول تعليق من الكرملين بعد تعليق عضوية روسيا بـ«حقوق الإنسان»

بيسكوف
بيسكوف

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الخميس، أن روسيا ستستمر في الدفاع عن مصالحها بكافة السبل والوسائل القانونية، بعد تعليق عملها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في مقابلة متلفزة نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، ردا على سؤال حول تعليق عضوية روسيا في المجلس: "نأسف لذلك. سنستمر في الدفاع عن مصالحنا بكل الطرق والوسائل القانونية، والتعبير عن موقفنا".

وفيما يتعلق بالوضع القائم في أوكرانيا، أشار بيسكوف إلى أن توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعتمد على موقف كييف وموافقتها على الشروط الروسية.

وأكد بيسكوف أن القوات الروسية لم تشن أي ضربات موجهة إلى أهداف مدنية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعرب بيسكوف عن أمله في أن تحقق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أهدافها في غضون الأيام المقبلة أو المستقبل القريب، موضحا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو تجنب حرب عالمية ثالثة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

بيسكوف أوكرانيا القوات المسلحة الروسية

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وائل لطفي

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