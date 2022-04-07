الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«في بيتنا روبوت 2» الحلقة 6|«هارد» يوسف يُعطل برنامج شريف مدكور على الهواء

شريف مدكور
شريف مدكور

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «في بيتنا روبوت 2» الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات الحياة، العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين أبطاله النجوم عمرو وهبة، وشيماء سيف، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر.

وظهر خلال الحلقة، الإعلامى شريف مدكور، كضيف شرف، بدوره كإعلامى  داخل كواليس برنامجه الشهير «4 شارع شريف» بالاستوديو الحقيقي للبرنامج الذي يعرض على قناة الحياة، فى مشهد كوميدى خلال رحلة «يوسف» الذي يجسد دوره هشام جمال، أثناء البحث عن «الهارد» الذى يحمل صورا وفيديوهات خاصة له صورها له الروبوت «لذيذ» خلال تواجده فى الحمام، ومن ثم أعطت «سارة» الهارد لشقيقتها فى أمور تخص حفل طفلها بالمدرسة ليتم استبدال «الهارد» مع «هارد» زميل آخر فى المدرسة ويأخذه والده الذى يستضيفه شريف مدكور فى الحلقة لنشر إبداعاته الإعلانية.

وخلال عرض الحلقة على الهواء، يقتحم يوسف الاستديو لوقف وتعطيل البرنامج على الهواء خوفا من «فضيحة» نشر صوره وفيديوهاته، وينجح بالفعل، ولا يخلو المشهد من إفيهات «لذيذ» عمرو وهبة؛ عندما يطلب من شريف مدكور على الهواء رقم النجم يوسف الشريف.

ومن المقرر أن تُستكمل الأحداث، فى حلقات الجزء الثاني باستعراض النجاح الذي حققه «يوسف» فى حياته العملية كمهندس روبوتات بعد نجاح تجربة الروبوتين «لذيذ» و«زومبا»، وإقبال المستهلكين على اقتناء الروبوتات والحصول على براءة الاختراع، ليفاجأ «يوسف» بظهور روبوت جديد اسمه «متين»، يجسده الإنفلونسر أحمد رمزي، ومن ثم يدخل فى منافسات قوية مع الروبوتين الأساسيين «لذيذ»، الذي يقدم دوره عمرو وهبة، و«زومبا»، التى تقدمها شيماء سيف، ومن ثم يكتشف «يوسف» أن مستقبله مهدد.

مواعيد عرض «في بيتنا روبوت 2»

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2» يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالي، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT” الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

الفنان عمرو وهبة “ في بيتنا روبوت 2” تفاصيل الحلقة السادسة فى بيتنا روبوت2 الإعلامي شريف مدكور تعطيل برنامج شريف مدكور

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