كل ما تريد معرفته عن حساسية الربيع والأعراض والوقاية

على الرغم من جمال الربيع، إلا أنه يعتبر الوقت الأساسي في السنة للإصابة بالحساسية الموسمية، عندما تطلق النباتات حبوب اللقاح، يصاب ملايين الأشخاص بحمى القش بالشم والعطس.

لا يوجد علاج لحساسية الربيع، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للحد من الحساسية في فصل الربيع، من الأدوية إلى العادات المنزلية.

الأسباب

أكبر مسببات حساسية الربيع هو حبوب اللقاح، حيث تطلق الأشجار والأعشاب الضارة هذه الحبوب الصغيرة في الهواء لتخصيب النباتات الأخرى، عندما يدخلون في أنف شخص لديه حساسية، فإنهم يرسلون دفاعات الجسم.

يرى الجهاز المناعي خطأً أن حبوب اللقاح تشكل خطرًا ويطلق أجسامًا مضادة تهاجم مسببات الحساسية، يؤدي ذلك إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى الهيستامين في الدم، يسبب الهيستامين سيلان الأنف وحكة العينين وأعراض أخرى مألوفة جدًا إذا كنت تعاني من الحساسية.

يمكن أن يسافر حبوب اللقاح لأميال، لذلك لا يتعلق الأمر فقط بالنباتات في منطقتك.

تأخذ أعداد حبوب اللقاح إلى الارتفاع بشكل خاص في الأيام العاصفة عندما تلتقط الرياح هذه الحبوب المسببة للعطس وتحملها عبر الهواء، من ناحية أخرى تغسل الأيام الممطرة المواد المسببة للحساسية.

حبوب اللقاح ليست السبب الوحيد لهذا الموسم، مع هطول أمطار الربيع يتزايد نمو العفن داخل منزلك وخارجه، وسيؤدي التنظيف الربيعي إلى إثارة عبث الغبار في جميع أنحاء المنزل أيضًا.

أعراض حساسية الربيع

سيلان الأنف

عيون دامعة

العطس

يسعل

حكة في العين والأنف

الهالات السوداء تحت العينين

وفقا لموقع wembed قد يعطيك إخصائي الحساسية اختبارًا للجلد ، والذي يتضمن إما وخز سطح الجلد بكمية صغيرة من مسببات الحساسية (اختبار الوخز) ، أو حقن عينة صغيرة من مسببات الحساسية المخففة تحت جلد ذراعك أو ظهرك.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المادة، فستتكون نتوء أحمر صغير، في بعض الأحيان قد تحصل على فحص دم.

الحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية

هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تخفف من أعراض الحساسية. تشمل:

تقلل مضادات الهيستامين من العطس والشم والحكة عن طريق خفض كمية الهيستامين في جسمك.

تعمل مزيلات الاحتقان على تقليص الأوعية الدموية في ممرات الأنف لتخفيف الاحتقان والتورم.

تجمع مجموعات مضادات الهيستامين مزيلات الاحتقان بين تأثيرات كلا الدواءين.