سكرتير عام مطروح يناقش الاستعدادات الأولية لموسم الصيف

ناقش اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، خلال اجتماع عُقد بمجلس مدينة مرسى مطروح الاستعدادات الأولية اللازمة لموسم الصيف، بحضور المحاسب رضا جاب الله، رئيس مجلس المدينة، ونواب رئيس المجلس ومديري الإدارات.

وناقش سكرتير عام مطروح الاستعدادات اللازمة من أعمال النظافة ومراجعة صيانة جميع معدات وسيارات النظافة لتكون بكامل قوتها خلال موسم الصيف‏، وكذلك مراجعة ضوابط وإجراءات الرخص والإشغالات الموجودة بكورنيش المدينة ومنع التصاريح التى تحجب الرؤية لتظهر المدينة بالشكل السياحي اللائق بمكانتها.

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح بسرعة نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضارية البديلة منعًا لظاهرة الإشغالات بالشوارع.

جاء ذلك ‏بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحي بالمحافظة مع إعداد التجهيزات اللازمة والتأكيد على الالتزام بتقديم كافة الخدمات لأهالي مطروح وزائريها.