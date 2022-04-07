الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تمنع 3 شركات روسية من استيراد قطع غيار للطائرات

وزارة التجارة الأمريكية
وزارة التجارة الأمريكية

قررت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، منع 3 شركات طيران روسية من استيراد أجزاء مُصدرة من الولايات المتحدة في أول تحرك للوزارة؛ لمعاقبة الانتهاكات المزعومة لضوابط التصدير منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم، إن هذه الخطوة تنطبق على شركة الطيران الروسية الرائدة "إيروفلوت" إلى جانب شركتي "ازور آير" و"أوتير"، واصفة إياها بأنها محاولة لعزل شركات الطيران عن الاقتصاد العالمي.

يأتي هذا في أعقاب العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها الأربعاء ضد اثنين من أكبر البنوك الروسية، بعد أسابيع من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وزارة التجارة الأمريكية الأزمة الروسية الأوكرانية الطيران

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