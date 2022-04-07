واشنطن تمنع 3 شركات روسية من استيراد قطع غيار للطائرات

قررت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، منع 3 شركات طيران روسية من استيراد أجزاء مُصدرة من الولايات المتحدة في أول تحرك للوزارة؛ لمعاقبة الانتهاكات المزعومة لضوابط التصدير منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم، إن هذه الخطوة تنطبق على شركة الطيران الروسية الرائدة "إيروفلوت" إلى جانب شركتي "ازور آير" و"أوتير"، واصفة إياها بأنها محاولة لعزل شركات الطيران عن الاقتصاد العالمي.

يأتي هذا في أعقاب العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها الأربعاء ضد اثنين من أكبر البنوك الروسية، بعد أسابيع من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.