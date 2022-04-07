الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل يصوم مريض كورونا في شهر رمضان؟.. طبيب أمراض صدرية يجيب

أرشيفية
أرشيفية

يعتبر شهر رمضان المبارك هذا العام، هو الشهر الثالث، منذ تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم قبل ثلاث سنوات من الآن، وقبل أشهر رمضان من شهر رمضان عام 2020، ورغم مرور كل هذا الوقت، يبقى السؤال الذي بشغل بال الكثير من المصابين بكوفيد وذويهم، هل يصوم مريض فيروس كورونا شهر رمضان المبارك، أم هناك موانع تحول دون إتمام عملية الصيام.

في السطور التالية نشير إلى الحالة التي يجب فيها الامتناع عن الصيام وضروري الإفطار فورا، بالإضافة إلى عدد من النصائح التي يجب أن يتبعها مريض فيروس كورونا في فترات الصيام:

يقول الدكتور، سمير السيد، طبيب الأمراض الصدرية، إن مريض فيروس كورونا الذي تمت إصابته خلال شهر رمضان المبارك، من الممكن أن يصوم بشكل طبيعي ولكن الشيء الوحيد الذي يحول دون إتمام عملية الصيام هو وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ففي هذه الحالة يجب على المريض أن يتوقف فورًا عن الصيام، حتى تنخفض درجة حرارة جسمه إلى المعدل الطبيعي.

وتابع، طبيب الأمراض الصدرية في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه في حالة الصيام يجب على مريض فيروس كورونا تناول كميات كبيرة من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور، لتعويض ما يفقده الجسم خلال فترات النهار، خاصة في ظل الارتفاع الكبيرة في درجات الحرارة والذي تشهده البلاد هذه الأيام.

كما وجه الدكتور سمير السيد، بتناول وجبتي الإفطار والسحور في مواعيدهم المحددة وعدم التأخير في أحدهم أو الامتناع عن تناول أي منهم لأن الجسم يحتاج إلى الطعام من أجل مواجهة الفيروس مع الحرص على تناول الأدوية والبروتوكول الخاص بفيروس كورونا والذي قام الطبيب المعالج بكتابته للمريض، وتناول الأدوية في المواعيد المحددة لها بين الفطار والسحور، مع مراعاة مراجعة الطبيب المعالج متى حدث أي شيء غير طبيعي.

درجات الحرارة شهر رمضان كورونا الصيام فيروس كورونا

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