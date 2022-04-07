مجلس أوروبا يندد بارتفاع عدد اللاجئين المبعدين عند الحدود

ندد مجلس أوروبا بارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يتم إبعادهم عند الحدود البرية والبحرية لأوروبا.

وطالب المجلس، في تقرير، دوله الأعضاء بإنهاء هذه الممارسات التي يصفها بأنها "انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يتم إبعادهم عند الحدود البرية والبحرية لأوروبا ارتفع".

ورأى أن هذه "ظاهرة أصبحت مشكلة أوروبية منهجية، مشيرا إلى أن "استخدام العنف" حيال اللاجئين في بعض الدول "خطير ومنهجي".

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش في مقدمة التقرير إن "الوضع الحالي يظهر أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أصبحت عنصرا أساسيا من أساليب ضبط حدود الدول الأعضاء، وحشية ومتناقضة وتأتي بنتائج عكسية".

وأشارت إلى ازدواجية المعايير مع استقبال الأوكرانيين الفارين من الحرب "بحفاوة": فالدول الأوروبية التي شرعت أبوابها أمام الأوكرانيين، تستمر في إبعاد اللاجئين من جنسيات أخرى عن حدودها، "خالقة بذلك انقسامات باطلة" بين المجموعات المختلفة.

هذا، وتتعرض كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا وحتى فرنسا وإسبانيا، لانتقادات لاذعة لإعادتها المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى أراضيها إلى الدول المجاورة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء المغربية بمصرع مهاجرين اثنين إثر غرق قارب للمهاجرين وتوقيف أكثر من 200 آخرين جنوب المملكة فيما كانوا يستعدون للتوجه إلى جزر الكناري.

وأوردت الوكالة أن "البحر لفظ جثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية بعد جنوح أحد القاربين".

وبالتوازي، أوقفت السلطات المغربية 236 مهاجرا الجمعة والسبت خلال عدة عمليات للشرطة في طرفاية والعيون التي تمثل المدينة الرئيسية في الصحراء الغربية.

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط ثلاثة قوارب مطاطية ومحركين وعدة براميل بنزين.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن أجهزة الأمن "كثفت مؤخرا عملياتها لمكافحة الهجرة السرية".