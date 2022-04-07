طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة في رمضان 2022

تعتبر القطايف من أشهى الأكلات التي يرتبط ذكرها بشهر رمضان المبارك، فنادرًا ما تجد من يقوم بإعدادها بعيدا عن هذا الشهر المبارك، وهناك أيضا الكثير من الفتيات التي تعتبر هذه هي السنة الأولى لزواجهم ولا يعرفون كيفية القيام بإعداد القطايف المناسبة لشهر رمضان المبارك.

رمضان 2022

وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل القطايف لرمضان 2022، بطريقة سهلة وبسيطة، وباستخدام الشيكولاتة التي يحبها الأفضل ويفضلون تناولها، لذلك تعتبر هذه الطريقة بمثابة هدية للأطفال الذين حافظوا على الصيام ولو لجزء من اليوم:

طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة

المكونات:

كوب من الدقيق

معلقة من الخميرة

2 ملعقة كبيرة سميد

3 معالق من اللبن البودرة



عسل ابيض أو عسل جلكوز

زيت غزير للقلي

مكسرات

قشطة طازجة

الشربات المستخدم في سقي القطايف

شيكولاتة قابلة للدهن

ملعقة سكر

فانيليا

2 ملعقة كاكاو

فراولة للتزين



طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة

الطريقة:

في وعاء نقوم أولا بإعداد عجينة القطايف، وذلك عن طريق وضع كوب من الدقيق، وكوب من الماء الدافئ نستخدمه في عملية ضبط قوام الدقيق، نضيف نضيف الخميرة بعد أن نتأكد من أنها مختمره وذلك عن طريق إضافة جزء من الماء الدافئ إليها ومعلقة من السكر، وتترك حتى تنشط، ومن المهم أن يكون الماء دافئ وليس ساخن لكي لا تفقد الخميرة قدرتها، وبعد أن نضيف الخميرة، نضيف اللبن البودرة، وفي طاسة غير لاصقة على النار نضيف معلقة من الخليط الذي معنا على نار هادئة، وبعد وجود الفقاعات نقلب العجين على الجهة الأخرى وما هي إلا دقائق معدودة حتى يصبح الخليط جاهزا.



بعد أن تصبح القطايف جاهزة، نتركها في مكان دافئ ومغطاه لكي لا تتلف، وعند استخدامها نضيف معلقة من الشيكولاته قابلة للدهن ومعلقة من المكسرات التي تفضليها مثلا كالفسدق أو الكاجو أو الفول السوداني، وبعد أن نقوم بوضع الشيكولاته نقوم بثني القطايف وإحكام غلقها جيدا، مع ترك فتحة بسيطة تظهر من خلالها الشيكولاته، ويمكن أيضا أن يحدث العكس وهو أم نقوم بغلق معظم القطايف مع ترك منفذ صغير نضيف من خلاله الشيكولاته والمكسرات وبعدها تصبح جاهزة، وهذه الطريقة يفضلها الكبار والصغار.

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