الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء بعض موديلات سيارات «سيات»

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة «كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار»، وكيل سيارات «سيات» في مصر، عن حملة استدعاء  لفحص السيارات الآتية: 
١- بعض سيارات «سيات أتيكا موديل ٢٠٢٠» لفحص وتغيير بدال الفرامل إذا لزم الأمر.
٢- بعض سيارات «سيات أتيكا موديل ٢٠١٨» لفحص وتغيير ماسورة التكييف إذا لزم الأمر. 
٣- بعض سيارات «سيات ليون موديل ٢٠١٥» لفحص وتغيير ترس الكامة.

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً على أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائي.

وشدد الجهاز على الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة «19178» وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الاستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد في أقرب مركز خدمة دون أي تكاليف أو رسوم على العميل. 

 

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جهاز حماية المستهلك المستهلك حماية المستهلك فحص السيارات تحديث البيانات الخط الساخن سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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