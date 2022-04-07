الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول تعليق من عرفات عبدالحميد على «جائزة الدولة التقديرية» في الزراعة

عرفات عبد الحميد
عرفات عبد الحميد

فاز الدكتور عرفات عبدالحميد بجائزة الدولة التقديرية في الزراعة.

وقال الدكتور عرفات عبدالحميد: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل وكرم من الله حصلت اليوم على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية لعام ٢٠٢١.. اللهم اغفر وارحم وأسكن والدي الفردوس الأعلى من الجنة واجزه عني خير الجزاء».

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، عن أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2021، عقب اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية في دورته 179 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم التعليم العالي التكنولوجيا الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور محمود صقر أكاديمية البحث العلمي خالد عبد الغفار خالد عبدالغفار تكنولوجيا

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