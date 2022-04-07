الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: أوكرانيا تقدمت بمشروع اتفاق سلام جديد مع موسكو

لافروف
لافروف

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أن أوكرانيا تقدمت بمشروع اتفاق جديد مع موسكو تخلت فيه عن بعض اقتراحاتها السابقة المطروحة على طاولة التفاوض، بينما قدر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، خسائر بلاده نتيجة العملية العسكرية الروسية بأنها ستتجاوز تريليون دولار.

وقال لافروف، في كلمة أوردتها وسائل إعلام روسية، إن "مسودة الاتفاق الجديدة التي طرحتها كييف أمس تعكس تراجع الجانب الأوكراني عن البنود التي تم تنسيقها بين الطرفين في اجتماع الأسبوع الماضي، وإن الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدًا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها أوكرانيا من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل".

وأضاف: إن الوثيقة الأوكرانية الجديدة تقترح طرح مسألتي "القرم ودونباس" للنقاش بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مشددًا على أن هذا المقترح غير مقبول بالنسبة لموسكو.

وتابع الوزير: سيطلب الجانب الأوكراني في المرحلة القادمة سحب القوات وسيمضي قدمًا في طرح المزيد من الشروط المسبقة، وهذا المخطط واضح وهو غير مقبول.

وأكد لافروف: إن الوفد الروسي سيواصل العملية التفاوضية بتمرير مسودة اتفاق خاصة بنا تتضمن بشكل واضح ومفصل جميع مواقفنا ومطالبنا الرئيسية.

موسكو كييف أوكرانيا لافروف

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