الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئى لسقف غرفة بمنزل فى أسوان

الانهيار
الانهيار

شهد أحد المنازل الواقعة بمنطقة السيل الريفي بمدينة أسوان، اليوم الخميس، انهيارا جزئيا لسقف غرفة واحدة فقط بشكل مفاجئ، من ضمن 3 غرف ومطبخ ودورة مياه بالمنزل.

IMG-20220407-WA0055

من ناحيته، وعقب اطمئنانه على نجاة جميع المواطنين المقيمين، وبمجرد إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بهذه الواقعة، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام سيارات الإسعاف بنقل 4 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، حيث أظهر الكشف الطبى عليهم وجود إصابات خفيفة تتراوح ما بين كدمات وسجحات وجروح طفيفة، وتم على الفور تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم.

IMG-20220407-WA0054

كما كلَّف محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان بسرعة توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل بحى السلام للأسرة، مع قيام لجنة الإغاثة بتوفير كافة المستلزمات والمفروشات المنزلية اللازمة لاستضافة الأسرة بشكل يتناسب مع متطلبات شهر رمضان المبارك من أغذية ومشروبات.

IMG-20220407-WA0053

ووجّه محافظ أسوان مديرية التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة والآجلة والمقررة طبقاً للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، وهو الذى يتوازى مع قيام مبادرة "الناس لبعضهم" بتكليف إحدى الجمعيات بإعادة إنشاء سقف الغرفة مرة أخرى بشكل تنفيذى أفضل يضمن معه عدم تكرار الواقعة، وسلامة المنزل والمقيمين فيه. 

أسوان الكشف الطبى محافظ أسوان مساعدات مستشفى اسوان الرعاية الطبية انهيار جزء مستشفى أسوان الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟