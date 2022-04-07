انهيار جزئى لسقف غرفة بمنزل فى أسوان

شهد أحد المنازل الواقعة بمنطقة السيل الريفي بمدينة أسوان، اليوم الخميس، انهيارا جزئيا لسقف غرفة واحدة فقط بشكل مفاجئ، من ضمن 3 غرف ومطبخ ودورة مياه بالمنزل.

من ناحيته، وعقب اطمئنانه على نجاة جميع المواطنين المقيمين، وبمجرد إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بهذه الواقعة، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام سيارات الإسعاف بنقل 4 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، حيث أظهر الكشف الطبى عليهم وجود إصابات خفيفة تتراوح ما بين كدمات وسجحات وجروح طفيفة، وتم على الفور تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم.

كما كلَّف محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان بسرعة توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل بحى السلام للأسرة، مع قيام لجنة الإغاثة بتوفير كافة المستلزمات والمفروشات المنزلية اللازمة لاستضافة الأسرة بشكل يتناسب مع متطلبات شهر رمضان المبارك من أغذية ومشروبات.

ووجّه محافظ أسوان مديرية التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة والآجلة والمقررة طبقاً للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، وهو الذى يتوازى مع قيام مبادرة "الناس لبعضهم" بتكليف إحدى الجمعيات بإعادة إنشاء سقف الغرفة مرة أخرى بشكل تنفيذى أفضل يضمن معه عدم تكرار الواقعة، وسلامة المنزل والمقيمين فيه.