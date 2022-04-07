الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن خطة التطوير والتجميل.. تنفيذ وتركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة في أسيوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أننا نعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية بمراكز وأحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه يتم أعمال التطوير بمراكز وأحياء المحافظة وذلك بتركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات، بمركزي القوصية والبداري لإضفاء المظهر الجمالي لهذه الشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية.

تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (7)

وأشار اللواء عصام سعد إلى توجيهاته المستمرة بالمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.  

وفي هذا السياق بدأت الوحدات المحلية بمركزي القوصية والبداري في تنفيذ وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع والحارات الضيقة التي يقل عرضها عن 6 متر.

تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (6)

حيث تم البدء بتركيب بالشوارع والحارات التي تربط بين شارعي الري والجلاء بمدينة القوصية فضلاً عن أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شارع أولاد قدسي بالبداري حيث تكون الأعمال ومراحل التنفيذ بإشراف ومتابعة هويدا شافع رئيس مركز القوصية ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ونوابهم كل في نطاق عمله.

وذلك من أجل تحقيق سهولة التحرك وإضفاء المظهر الجمالي عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق ووضع تربة رملية على أن يتم استكمال باقي الحارات تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة والإمكانات المتاحة.

تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (5)
تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (5)
تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (4)
تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (4)
تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (3)
تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (3)
تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (2)
تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (2)
محافظة اسيوط التنمية المستدامة اللواء عصام سعد أعمال التطوير الوحدات المحلية كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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