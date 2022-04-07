ضمن خطة التطوير والتجميل.. تنفيذ وتركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أننا نعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية بمراكز وأحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه يتم أعمال التطوير بمراكز وأحياء المحافظة وذلك بتركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات، بمركزي القوصية والبداري لإضفاء المظهر الجمالي لهذه الشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى توجيهاته المستمرة بالمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق بدأت الوحدات المحلية بمركزي القوصية والبداري في تنفيذ وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع والحارات الضيقة التي يقل عرضها عن 6 متر.

حيث تم البدء بتركيب بالشوارع والحارات التي تربط بين شارعي الري والجلاء بمدينة القوصية فضلاً عن أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شارع أولاد قدسي بالبداري حيث تكون الأعمال ومراحل التنفيذ بإشراف ومتابعة هويدا شافع رئيس مركز القوصية ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ونوابهم كل في نطاق عمله.

وذلك من أجل تحقيق سهولة التحرك وإضفاء المظهر الجمالي عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق ووضع تربة رملية على أن يتم استكمال باقي الحارات تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة والإمكانات المتاحة.

تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (5)

تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (4)

تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بالمراكز (3)