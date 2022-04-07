ضمن احتفالات التنمية الثقافية برمضان.. المقامات الروحية بقبة الغوري والمولوية بقصر طاز

يفتتح مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر ليالي المقامات الروحية وعرض طقوس السمو، يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، وذلك في إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم.

وتضم الأنشطة فرق سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، فرقة إندونيسيا، مجموعة التراتيل القبطية، مجموعة أكابلا، فرقة سماع للرقص الصوفي المولوى مع الفنان الممثل هاني عبد الحي، و الحفل من إخراج ورؤية الفنان انتصار عبد الفتاح بالتعاون مع مؤسسة حوار.

وفي قصر الأمير طاز " بحي الخليفة "، يقام عرض" لفرقة المولوية" للفنان عامر التوني، وتقدم الفرقة بمناسبة شهر رمضان الكريم مجموعة من الاغانى والاناشيد الصوفية التي تناسب الأجواء الروحانية التي يكتسي بها الكون من رحمة وسلام، من خلال مجموعة من القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين اثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض وابن عربي، والسهروردي، والحلاج، وابو ميدن الغوث، وآخرين منها "متى ياحبيب القلب "، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى اضلعى" .

ويستضيف" بيت السحيمي في شارع المعز فرقة قصر الغوري للتراث التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم عدد من أجمل أغاني التراث المصري الأصيل بالاضافة إلى مجموعة من اغانى عمالقة الغناء فى مصر.

وفي مركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة " يبدأ عرض أوبريت الليلة الكبيرة ، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، ويستمر 4 أيام.