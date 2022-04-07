الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتل زوجته حرقا في الوايلي.. وإحالته للنيابة

جثة
جثة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل تعدى على زوجته، وقام بإشعال النيران بها بمنطقة الوايلى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفية لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم العثور على جثة سيدة "ح.ح.ا" مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.

مديرية امن القاهرة الوايلي عمليات النجدة

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