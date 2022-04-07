الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس «البيطريين» يعيد تشكيل هيئة المكتب

تشكيل هيئة المكتب
تشكيل هيئة المكتب

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أمس الأربعاء، جلسته الإجرائية لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بقنا.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب كل من: الدكتورة شيرين ذكي، وكيلا للمجلس، والدكتورة محمد سيف، أمينا عاما، والدكتور عمرو الجمهورى، أمينا للصندوق، والدكتور أيمن حلمي، أمينا مساعدا. 
والدكتور عبد العزيز الجوهرى، أمينا مساعدا للصندوق.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، نتيجة الانتخابات التى جرت أمس الأربعاء، على مستوى الجمهورية.
استلمت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات المحاضر النهائية لحصر الأصوات من اللجنة القضائية وأسماء الفائزين على مستوى الجمهورية والقطاعات ونقابة قنا الفرعية على مستوى 40 لجنة على مستوى الجمهورية وجاءت كالتالى:
وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما دكتور عمرو محمد محمد السيد، دكتور طارق نبيل أحمد على محمد مسك، ودكتور جمال الدين أمين محروس شمس.
وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما دكتور أحمد حسين الشحات عطية فرج، دكتور كريم محمد زكى عبدالمجيد، ودكتور سمر السيد إبراهيم الدسوقى محمد. 
وعن قطاع القاهرة والجيزة أكثر من 15 عاما دكتور محمود حسين عفىيفى صالح.
وعن قطاع شرق الدلتا أكثر من 15 عاما دكتور عبدالعزيز محمد محمد الجوهرى.
وعن قطاع وسط الدلتا أكثر من 15 عاما دكتور هيثم حسين محمد جنيدى.
وعن قطاع غرب الدلتا أكثر من 15 عاما دكتور ناجى على عبدالله سلام بالتزكية.
وعن قطاع شمال الوجه القبلى أقل من 15 عاما دكتور أحمد عنتر حسن رضا الله بالتزكية.
وعن قطاع جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عاما دكتور حسن زكى راتب أحمد.

 

مجلس نقابة البيطريين عيد تشكيل هيئة المكتب عقب الانتخابات

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