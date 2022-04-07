الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 متهمين في «مشاجرة المرور» بالأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الأميرية، اليوم الخميس، حبس خمس أشخاص فى مشاجرة بينهم؛ بسبب خلاف حول أولوية المرور في الأميرية ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

البداية، أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية ، تلاحظ لهم وجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمكن السيطرة على الموقف، وأمكن تحديد وضبط طرفيها طرف أول "شخصين" أحدهما مصاب بجرح طعنى - طرف ثان "3 أشخاص"، لاثنين منهم معلومات جنائية.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بالتعدى على المصاب من الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المشار إليها.

وبتفتيش سيارة المشار إليه عُثر بداخلها على «فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر البودر - عدد 3 قطع سلاح أبيض "مطواة، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة و2 سنجة"- مبلغ مالي ، ٤ هواتف محمول».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحد المتهمين من الطرف الثانى بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

تحقيق تسهيل النيابة خرطوش متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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